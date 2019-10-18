В России период потепления сменился похолоданием. Зима не за горами. Местами прошли обильные снегопады и даже установился снежный покров. Все новости об этом — в трансляции ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Снег в Барнауле. Октябрь 2019

08:01 17.10.2019 Снегопады атаковали Челябинскую область. В частности, они отмечались на трассе М5.

08:04 17.10.2019 Пожарно-спасательные подразделения Новосибирской области готовы противостоять зимним рискам, заявил начальник регионального управления МЧС России Виктор Орлов. По его словам, на территории Сибирского федерального округа проблемных вопросов по ходу отопительного сезона, требующих принятия срочных мер, сейчас нет. В то же время Орлов подчеркнул, что, по данным синоптиков, третья декада октября будет нелёгкой для энергетиков, автомобилистов и дорожников. «В первую очередь мы сейчас обращаем внимание на приближающийся период ледостава и выход на тонкий лед нетерпеливых рыбаков», — отметил он. Читайте также: МЧС: сибирские пожарно-спасательные подразделения к зимним рискам готовы

08:06 17.10.2019 До середины октября сибиряков радовало «бабье лето». Однако на смену ему уже пришло существенное похолодание. Об этом: «Бабье лето» уходит: в Западной Сибири существенно похолодает

08:07 17.10.2019 Кемеровские спасатели рекомендовали водителям при выпадении осадков и ухудшении видимости на дорогах соблюдать повышенные меры осторожности и скоростной режим. Читайте также: В Кузбассе прогнозируют мокрый снег, ветер и высокую пожароопасность

08:08 17.10.2019 Жителей Красноярского края предупредили о сильном ветре на 17 октября. Подробнее: В Красноярском крае ожидается сильный ветер

08:09 17.10.2019 В Казани первый снег в этом сезоне выпал 24 сентября 2019 года. Тогда впервые за 53 года установился столь ранний снежный покров. За первую половину дня он растаял, но рекорд отметили эксперты. [[[quote-0]]]

08:10 17.10.2019 В Екатеринбурге снег и гололёд обещают к концу недели. Об этом: К концу недели в Екатеринбурге ожидается снег и гололёд

08:10 17.10.2019 В Прикамье вечером 17 октября ожидается значительный снегопад. По данным ГИС-центра Пермского государственного национального исследовательского университета, сильный снегопад пройдет в центральных и восточных районах региона. Зона наиболее интенсивных осадков пройдет предварительно по линии Кудымкар — Добрянка — Чусовой. Читайте также: В Прикамье ожидается сильный снегопад

08:11 17.10.2019 Кемеровчане ранее уже делились в социальных сетях фотографиями и видео выпавшего в горах Шерегеша снега. Первый снег жители региона наблюдали ещё 11 сентября. А 12 сентября на горе Мустаг был белый слой около сантиметра. Отметим, что в 2018 году первый снег в Шерегеше выпал 4 сентября. Читайте также: Кузбассовцы сообщили о выпавшем в Шерегеше снеге

08:11 17.10.2019 Тепло сменилось непогодой в Хакасии. На 17 октября в регионе объявлено штормовое предупреждение из-за ветра. Об этом: В Хакасии объявили штормовое предупреждение из-за ветра

08:12 17.10.2019 В субботу, 19 октября, столбик термометра в Екатеринбурге может упасть до минус 10. Такой прогноз дают синоптики.

08:13 17.10.2019 Два года назад в Екатеринбурге первый снег, сформировавший небольшой снежный покров, выпал в конце октября. Фото от 2016 года. Анастасия Степанова

08:16 17.10.2019 В Челябинске субботний день тоже станет прохладным, до минус 5.

08:17 17.10.2019 В городе Норильске (Красноярский край) снег выпал ещё в сентябре. Но это и неудивительно, ведь Норильск — это один из пяти самых северных городов мира с численностью населения более 100 тысяч человек. Скриншот со страницы паблика «Типичный Норильск» в соцсети «ВКонтакте» Подробнее: В Норильске выпал снег

08:18 17.10.2019 А в Салехарде минусовые температуры уже сейчас. Похоже, снежный покров там установился до весны.

08:19 17.10.2019 В Югре тоже устойчивый минус, по крайней мере, в Сургуте.

08:21 17.10.2019 Полюс холода — Оймякон (Якутия). Там уже давно глубокий минус, столбик термометра опускается ниже — 20.

08:23 17.10.2019 В центральной части России до снега ещё далеко. В Нижнем Новгороде в ближайшую неделю он точно не выпадет, если, конечно, прогнозы синоптиков сбудутся.

08:26 17.10.2019 Непогода пришла и в Республику Алтай. На 16−17 октября в регионе объявлено штормовое предупреждение. Прогнозируются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Читайте также: Ветер до 30 м/с — на Алтае объявили штормовое предупреждение

08:28 17.10.2019 Тепло сменилось непогодой в Республике Алтай. Фото Татьяны Иващенко, ИА REGNUM

08:40 17.10.2019 В Оренбурге, южнее Челябинска, столбик термометра балансирует в районе нуля. Снега пока не ожидается.

08:52 17.10.2019 Отметим, на Урале холодной выдалась последняя неделя сентября. Местами выпал снег. Правда, до установления снежного покрова не дошло, а в начале октября несколько дней было «бабье лето».

09:04 17.10.2019 В Чувашии, где метеорологическая зима длится пять месяцев, а снег лежит по полугода, предстоящая зима прогнозируется тёплой. Температура воздуха может быть выше обычной на 1−1,5 градуса, а осадков будет на 15% меньше нормы — в результате высота снежного покрова в конце февраля может быть на 5−10 см ниже, чем было предыдущие два года. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов, давая прогноз погоды на полгода. Читайте также: Какой будет зима в Чувашии: прогноз

09:16 17.10.2019 В Кузбассе, по данным регионального Гидрометцентра, сегодня, 17 октября, ожидаются дожди, ночью с мокрым снегом, местами гололёд, усиление западного ветра до 20 м/с. «При выпадении осадков, гололёдных явлениях и ухудшении видимости на дорогах соблюдайте повышенные меры осторожности при передвижении на автотранспорте, соблюдайте скоростной режим и дистанцию», — обратилось ведомство к водителям. Читайте также: Спасатели рекомендовали жителям Кузбасса готовиться к снегу и гололёду

09:19 17.10.2019 Непривычно тёплым оказался октябрь в Хабаровском крае и Приморье. Сравнительно тепло будет и в ноябре в Якутии, в Магаданской области и на Камчатке. Об этом: Теплый октябрь, а затем и ноябрь ожидает дальневосточников

10:17 17.10.2019 Жителей Хакасии предупредили о непогоде. Как сообщили в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, ссылаясь на информацию Хакасского гидрометцентра, 18−19 октября в Усть-Абаканском районе республики местами ожидается раннее образование снежного покрова. Подробности в материале: В Хакасии выпадет снег

10:18 17.10.2019 В Якутске 17 октября наблюдается облачная с прояснениями погода, временами идёт мокрый снег. Читайте также: В Якутии днём плюсовые температуры — идёт мокрый снег

11:01 17.10.2019 А вот в Москву, напротив, снова вернулось тепло. В 11:00 столбики термометров поднялись до 15 градусов тепла. Синоптики обещают днём до плюс 18. Очередное «бабье лето» в столице.

11:14 17.10.2019 Солнце над городом

13:53 17.10.2019 Ухудшение погоды и похолодание прогнозируют на выходных в Бурятии. По данным Бурятского гидрометеоцентра, ближайшей ночью температура местами опустится до 16 градусов мороза. Днём 18 октября по Прибайкалью возможен дождь с переходом в мокрый снег. Выход южного циклона вызовет 19−20 октября на большей части территории осадки в виде мокрого снега и снега, усиление ветра местами до 15−20 м/с. По юго-западу республики в ночь с 19 на 20 число прогнозируется до 13−18 градусов мороза, днём по южной половине 3−8 тепла, по северной половине от +3 до — 2 градусов. Об этом: В Бурятии на выходных обещают до 18 градусов мороза

13:59 17.10.2019 Уже завтра, 18 октября, в Иркутской области ожидается ухудшение погодных условий. По данным синоптиков, днём в регионе (кроме северо-восточных районов) могут выпасть осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура ночью составит +1.+6°С, при прояснении — 1.-6°С. Читайте также: Снег с дождём и сильным ветром идут в Приангарье

14:00 17.10.2019 В то время как в некоторых регионах России выпал снег, в Ростовской области сохраняется тёплая и солнечная погода. 17 октября на территории области существенных осадков не ожидается. В некоторых районах Донского региона столбики термометров в дневные часы поднялись до +24 градусов. Подробности в материале: В Ростовской области «бабье лето» не сдаёт своих позиций

14:06 17.10.2019 В Алтайском крае уже завтра, 18 октября, может выпасть снег. Подробности в материале: Жителей Алтайского края предупредили о снеге

14:43 17.10.2019 Во второй половине текущей недели небывалое для октября тепло, которое до сих пор сохранялось в регионах Западной Сибири, сменится похолоданием. Об этом сообщили в Гидрометцентре. Уже с сегодняшнего дня, 17 октября, на погоду южной части Западной Сибири начнет оказывать влияние циклон, перемещающийся с юга Урала в восточном, а затем северо-восточном направлении. «В большинстве областей ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, сильный порывистый ветер. Местами осадки могут быть настолько сильными, что сможет образоваться временный снежный покров», — отмечают синоптики. Читайте также: В Гидрометцентре назвали регионы России, куда идёт похолодание и снег

15:07 17.10.2019 Первый снег. Дарья Антонова © ИА REGNUM

15:23 17.10.2019 В Югре 17 октября выпал «постоянный» снег. По прогнозам синоптиков снежная погода и минусовые температуры устоятся в ХМАО до зимы. Поэтому автомобилистам настойчиво рекомендуется сменить летние шины на зимние. По данным Гидрометцентра, в Югре 17 и 18 октября ожидается похолодание до -10 градусов по Цельсию и мокрый снег. Временное потепление до ноля градусов ненадолго придёт в регион на следующей неделе. Зима в этом году наступила в Югре на неделю ранее обычного, отмечают югорчане в социальных сетях и делятся «снежными» фотографиями. Отметим, что первый снег в Югре выпал в конце сентября и почти месяц не наведывался в регион. Об этом: В Югру зима пришла на неделю раньше

15:24 17.10.2019 В Москве установлен новый абсолютный температурный рекорд для 17 августа. Об этом 17 октября сообщило метеобюро Москвы. Читайте подробнее: Температурный рекорд 130-летней давности побит в Москве

16:09 17.10.2019 Жителей города Томска предупредили о мокром снеге и гололёдных явлениях. Как сообщили в мэрии, ссылаясь на прогноз Томского ЦГМС, 18−19 октября в регионе и в городе ожидается похолодание, облачная погода с прояснениями. Также прогнозируются дождь и мокрый снег, ночью — местами умеренные осадки. На дорогах местами ожидается гололедица. Порывы ветра могут достигать 13 м/с. Температура воздуха ночью — 0…-2 °С, днём — +1…+3 °С. Читайте подробнее: Мокрый снег и гололёд ожидаются в Томске

16:15 17.10.2019 Сакраментальным «Зима пришла…» глава ямальского города Губкинский Андрей Гаранин прокомментировал заснеженные улицы муниципалитета в своём аккаунте сети «Инстаграм».

18:38 17.10.2019 В Санкт-Петербурге первый снег в прошлом зимнем сезоне выпал в ночь на 29 октября 2018 года. Тогда многие горожане не поверили прогнозу о резком похолодании, а автомобилисты до последнего не меняли колеса на зимние. Из-за этого снегопад сразу же стал причиной осложнения дорожной ситуации. В этом году пока что в Петербурге сохраняется достаточно теплая погода. Сейчас в городе на Неве около 5 градусов тепла, а в ближайшие выходные потеплеет до плюс 11 в дневное время.

19:03 17.10.2019 Осенний вечер в Александровском саду в Москве ИА REGNUM

19:08 17.10.2019 Коломна ИА REGNUM

19:21 17.10.2019 По данным синоптиков, на Среднем Урале местами в пятницу, 18 октября, ожидаются обильные осадки в виде мокрого снега. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. Читайте подробнее: Сильный, мокрый снег: в Свердловской области штормовое предупреждение

19:33 17.10.2019 Юг России и Северный Кавказ традиционно остается оплотом тепла. Золотая осень не спешит сдавать позиции, а в ряде регионов температура днем почти такая же, как летом. Все текущую неделю радовались продолжению лета жители Карачаево-Черкесии, Чечни, Северной Осетии, Ставрополья, Дагестана и Ингушетии, где днем температура воздуха достигала в отдельные дни 25 °C, а в предгорных и горных районах Дагестана и того выше — до 27 °C. В ночные часы в округе прохладнее — +3,+8°С, а в горах до 0,+5°С. Верховья Кубани.13 октября Горы в утренней дымке Читайте подробнее: На Северный Кавказ вернулось лето. Когда ждать зиму?

19:39 17.10.2019 Температура воды на пляжах Сочи все еще вполне комфортная для купания. Нет изнуряющего летнего зноя. Отдыхающие с удовольствием продолжают купальный сезон.

19:50 17.10.2019 Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает жителей региона о первом снеге, который выпадет 18 октября. На сайте ведомства представлен прогноз на месяц, который обещает непогожую неделю. Осадки в виде снега на предстоящей неделе будет сменять дождь. Температура воздуха по ночам будет ниже ноля градусов по Цельсию. Поэтому возникает опасность образования гололёда, предупреждают синоптики. В региональном управлении ГИБДД рекомендуют курганским водителям воздержаться на время распутицы от дальних поездок. Подробности в материале: Курганскую область ждёт неделя с мокрым снегом По информации Гидрометцентра России.

20:54 17.10.2019 В Челябинской области 18 октября ожидается мокрый снег. Об этом сообщает Челябгидромет. Кроме того, в регионе возможен сильный ветер — до 20 м/с. Вероятен гололёд. Об этом: В Челябинской области ожидаются мокрый снег и гололёд

04:44 В Приморье повышенное атмосферное давление привлечёт в ближайшие выходные дни, 19 и 20 октября, тёплые воздушные массы, из-за которых в крае продолжится потепление. Преимущественно погода будет без осадков, а температура днём достигнет +21 °С. Читайте подробнее: В Приморье продолжается потепление

05:59 В Сургуте (ХМАО) из-за резкой смены погодных условий 17 октября образовался гололёд. И, как следствие, кратно выросло число дорожно-транспортных происшествий. Закономерно преобладает среди причин ДТП «не справился с управлением». Только за два утренних часа с 7:00 до 9:00 по местному времени произошло десять ДТП. К 16:00 их уже было 30. До устоявшегося снежного покрова в ближайшие дни велика вероятность значительных перепадов температуры и гололёда, предупреждают госавтоинспекторы жителей Югры. Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей выбирать безопасную скорость движения в зависимости от состояния проезжей части, соблюдать необходимый интервал и дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, а также избегать резких ускорений и торможений. Пешеходам рекомендуется в тёмное время суток носить одежду со светоотражающими элементами, снять капюшоны, ограничивающие обзор. И не забывать о том, что в период гололёда на дороге тормозной путь автомобиля увеличивается в разы. Об этом: Гололёд в Югре кратно увеличил число происшествий на дорогах

07:02 В предстоящие выходные в Новосибирской области, по прогнозам синоптиков, ожидаются снег, гололёд и отрицательные температуры воздуха. «Ветер 18 и 19 октября ожидается 14−17 метров в секунду. Уже 18 октября температура снизится до +2…+7 °C. Холоднее всего будет 20 октября: утром −5…−10 °C, днём −4…+1 °C», — сказал пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин, отметив, что «ближайшие двое суток уже возможно появление снежного покрова». Читайте подробнее: На выходных в Новосибирске ждут снега

07:11 Прогноз синоптиков о снеге полностью оправдался в Барнауле 18 октября. Ещё неделю назад в столице Алтайского края было по-летнему тепло и солнечно, но уже сегодня горожане почувствовали дыхание зимы. Снег большими белыми хлопьями срывается со свинцового неба и тает, едва коснувшись земли, потому что температура воздуха за окном всё ещё выше нуля. Подробности в материале: В Барнауле идёт снег

07:14 В Перми вечером 17 октября шел сильный снегопад. Если дети радовались первому снегу, то автомобилистам осадки испортили настроение. На городских дорогах возникли большие пробки и множество ДТП, сообщают информресурсы. Многие пешеходы пытались спрятаться от снега под зонтами. В соцсети появились фотографии, на которых запечатлены первый снеговик, припорошенные снегом цветы на клумбах. Горожане в комментариях по поводу снегопада выражали не только радость, но и возмущение. «Слякотная красота» — так охарактеризовал ситуацию в Перми один из пользователей, отметив лужи по всему городу и недовольство жителей тем, что их обрызгали автомобили. Об этом: «Слякотная красота»: снегопад в Перми спровоцировал автомобильные пробки

07:15 В национальный парк «Шушенский бор» в Красноярском крае раньше обычного прилетели зимующие птицы — снегири обыкновенные и длиннохвостые. «Возможно, раннее прибытие зимующих птиц является предвестником скорого наступления холодов», — предположили в нацпарке. Подробности в материале: Вестники зимы: в красноярский нацпарк раньше обычного прилетели снегири

07:25 В Омске выпал снег. Анна Рыжкова ИА REGNUM

08:41 Екатеринбург. Первый снеговик. Фото: Алексей Банников, ИА REGNUM.

08:47 Первый зимний след. Екатеринбург. Фото: Алексей Банников.

08:53 Дерево в снегу. Екатеринбург. Фото: Алексей Банников.

09:06 Заснеженный двор. Екатеринбург. Фото: Алексей Банников.

09:10 Синоптики не ошиблись: в Кургане выпал снег. Фото: vk.com

09:13 В высокогорных районах и на перевалах Республики Алтай выпал первый снег. Фотографии заснеженных Семинского и Ябоганского перевалов появились в соцсетях. О выпадении снега и похолодании сообщают жители Усть-Канского и Усть-Коксинского районов. Между тем погода и дальше не намерена радовать жителей республики. По данным Горно-Алтайского гидрометцентра, на выходных ожидается местами до 7 градусов мороза, осадки в виде мокрого снега и снега и усиление ветра в горах до 25 м/с. Читайте подробнее: В Горном Алтае выпал первый снег

09:15 Озябший голубь. Екатеринбург. Фото: Алексей Банников.

09:22 В Барнаул сегодня, 18 октября, ворвалась «зима». С утра небо заволокло «свинцом» и посыпались редкие пушистые снежинки, которые, впрочем, тут же таяли, поскольку температура воздуха в столице Алтайского края была выше нуля. Но сейчас город накрыло настоящей метелью. Она весьма сильно затруднила движение на дорогах, в центре образовались огромные автомобильные пробки. Читайте также: Барнаул накрыло метелью

09:25 Заснеженные деревья. Екатеринбург. Фото: Алексей Банников.

09:30 В Новосибирске сегодня днём, 18 октября, пошёл снег. Напомним, ранее синоптики сообщили, что с 18 по 20 октября в Новосибирской области похолодает, а на предстоящих выходных ожидаются снег, гололёд и отрицательные температуры воздуха. Однако снег пошёл раньше. Сейчас в Новосибирске 0 °C. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, сегодня, 18 октября, во второй половине дня в городе ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 4−9 м/с. Температура воздуха +1…+3 °C. Подробности в материале: В Новосибирске пошёл снег, дети уже лепят снеговиков

09:33 В Новосибирске дети начали лепить снеговиков.

09:40 Уральские яблочки в снегу. Екатеринбург. Фото: Алексей Банников

09:42 Ягоды в снегу. Екатеринбург. Фото: Алексей Банников.

11:09 По предварительным прогнозам, в конце октября Европейская территория России окажется в тылу малоподвижной ложбины, которая будет поставлять в Чувашию очень холодную арктическую воздушную массу. Это приведет к установлению в Чувашии зимней погоды со среднесуточной температурой воздуха ниже ноля градусов и высокой вероятностью выпадения снега. Читайте также: После дождей в Чувашии потеплеет до +15 градусов

11:20 СоборСвятителяНиколаяЧудотворца в столице Карачаево-Черкесии. 18 октября. Солнечно и тепло. Ничего не предвещает наступления холодов. Листва с каштанов уже опала во время первых заморозков, но трава все еще зеленеет под теплыми лучами южного солнца. Улица Кирова в городе Черкесске

12:01 На Северном Кавказе все цветет и радует местных жителей и туристов. До зимы еще далеко.

12:13 На большей части территорий Красноярского края в предстоящие выходные (19−20 октября) ожидается резкое похолодание. Подробности в материале: В Красноярский край идёт резкое похолодание

12:56 Дорожно-транспортное хозяйство Новосибирска готово к работе в зимнее время, заявил мэр города Анатолий Локоть. По данным градоначальника, переоборудована спецтехника, заготовлены противогололёдные материалы, проверено состояние снегоплавильных станций. «В городе работает шесть дорожно-эксплуатационных учреждений, отвечающих за уборку города. Парк спецтехники, предназначенной для содержания улично-дорожной сети в зимний период, насчитывает 496 единиц», — отметил Локоть. По официальным данным, готовность техники составляет 80%. Читайте также: Анатолий Локоть: новосибирские дорожники к зиме готовы

13:01 Из-за жаркой погоды (на Северном Кавказе до +25) традиционные цветы осени — дубки — распустились только сейчас. Они будут радовать до снега.

14:56 Несмотря на пришедшее похолодание, три дома в Томске все ещё не подключены к отоплению. Подробности в материале: В Томске к отоплению подключены не все дома

15:13 Зима ворвалась на Алтай сегодня, 18 октября, хотя ещё неделю назад в регионе было «лето». Утром в Барнауле наблюдали редкие снежинки, а в обед город накрыло настоящей метелью. Она весьма сильно затруднила движение на дорогах, в центре образовались огромные автомобильные пробки. Спасатели призывают водителей «переобуться». Подробности в материале: Алтайских автомобилистов призвали «переобуть» технику в зимнюю резину

15:22 Похолодание и выпавший снег способствовали отмене особого противопожарного режима в Алтайском крае. Как сообщает сегодня, 18 октября, ГУ МЧС по Алтайскому краю, снижение класса пожарной опасности хоть и означает отмену официального запрета на посещение лесов и въезд, тем не менее, пренебрегать правилами пожарной безопасности нельзя. Читайте также: Жителям Алтайского края разрешили посещать леса из-за выпавшего снега

15:35 Резкое похолодание на Алтае стало поводом для старта ежегодной профилактической операции «Отопление». Как сообщает сегодня, 18 октября, ГУ МЧС по Алтайскому краю, это связано с необходимостью контроля подготовки населения и организаций к холодному времени года. Читайте также: На Алтае стартовала операция «Отопление»

15:47 В Алтайский край временно пришла «зима». Во всяком случае об этом свидетельствуют данные сайта алтайских синоптиков, которые сообщили, что в ближайшие трое суток (19−21 октября) столбик термометра понизится с — 5 °C до — 11°С. Подробности в материале: В ближайшие дни температура воздуха на Алтае опуститься ниже — 10°С

16:25 Кижи, октябрь. Фото: Игорь Малинин

16:37 Маслята. Деревня Усланка, Ленинградская область, октябрь. Фото: Игорь Малинин

16:40 Петрозаводск, Карелия, октябрь. Фото: Игорь Малинин

17:22 В Курской области побит температурный рекорд, установленный четверть века назад. В понедельник, 14 октября, температура воздуха составила +22,3 градуса. Предыдущий рекорд для этой даты был установлен в 1993 году — тогда воздух прогрелся почти до +21 градуса. При этом синоптики прогнозируют такую же тёплую погоду в ближайшие дни. Читайте также: В Курской области побит температурный рекорд 1993 года

17:37 [[[slider-from-1-to-10]]] Снег в Барнауле. Октябрь 2019 г. Фото: Светлана Шаповалова

17:39 Снег в Барнауле ИА REGNUM