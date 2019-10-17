Набережные Челны, Татарстан, 17 октября, 2019, 07:58 — ИА Регнум. Скандал, в котором пострадавшим стал ветеран Великой Отечественной войны, произошёл в Татарии, которая уже неоднократно попадала с подобной темой в федеральную медиаповестку. В этот раз в Набережных Челнах власти не нашли оснований для улучшения жилищных условий пожилой жительнице Автограда. Ветерану отказали в постановке на учёт, и только прокурорский протест помог устранить нарушение прав. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканской прокуратуре.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ветеран

Пенсионерка проживает в квартире площадью 31,4 кв. м, в которой имеет ¼ доли, то есть около 7,8 кв. м, что существенно ниже учётной нормы. Второй совладелец квартиры не член её семьи, а постороннее лицо.

Так как она являлась участником Великой Отечественной войны и имеет право на соцподдержку от государства, то обратилась за помощью в местный исполком. На жилищный учёт с последующим улучшением условий проживания её не поставили, заявив, что у неё отсутствуют подтверждающие статус документы. Постановлением и. о главы исполкома Набережных Челнов был оформлен отказ.

Прокурор, проверив все обстоятельства, с выводами властей города не согласился и внёс протест. Незаконный правовой акт был отменен, ветерана взяли на учёт. Горожане, обсуждая инцидент, сокрушаются, что в этом случае жильём могли бы обеспечить и вне очереди, ведь возраст у ветерана уже не тот, чтобы годами ждать.

Напомним, осенью 2018 года достоянием гласности стала беда 92-летнего фронтовика Юрия Величко из Казани, которому управляющая компания насчитала крупный долг за ЖКХ, а после того как ветеран его не выплатил, начались отключения электричества. Долги были переданы коллекторам, которые пришли с угрозами к ветерану. История завершилась благополучно — долг после скандала погасила мэрия, все виновные были наказаны.

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В феврале 2019 года стало известно, что 92-летнюю труженицу тыла из Зеленодольска Марфугу Гадиеву собираются выселить из аварийного дома без предоставления равноценного жилья, а предложенной суммы компенсации хватит разве что на комнатушку. Ситуация попала в федеральную повестку, нашелся благотворитель, готовый помочь с приобретением квартиры.

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В марте 2019 года в региональную повестку также попала история 95-летнего фронтовика Анаса Амирханова из Казани. Ветеран, имеющий почти 40 медалей и орденов, три года не мог прорвать чиновничью блокаду и добиться ремонта крыши в своём доме.

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И эти истории равнодушия к бедам тех, кто ковал Победу, далеко не единственные в республике и за её пределами.