Пермь, 17 октября, 2019, 07:57 — ИА Регнум. В Перми уничтожили более 2 тысяч единиц игорного оборудования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Пермскому краю.

59.мвд.рф Уничтожение игрового оборудования

Игровые автоматы, компьютерная техника были изъяты в рамках уголовных дел о нелегальном игорном бизнесе. Суд признал оборудование бесхозным.

Уничтожением занималось Управление Росимущества по региону. Использовался механический способ — с помощью большегрузной техники.