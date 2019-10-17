В Перми уничтожили тысячи игровых автоматов
Пермь, 17 октября, 2019, 07:57 — ИА Регнум. В Перми уничтожили более 2 тысяч единиц игорного оборудования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Пермскому краю.
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Уничтожение игрового оборудования
Игровые автоматы, компьютерная техника были изъяты в рамках уголовных дел о нелегальном игорном бизнесе. Суд признал оборудование бесхозным.
Уничтожением занималось Управление Росимущества по региону. Использовался механический способ — с помощью большегрузной техники.