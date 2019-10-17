Якутск, 17 октября, 2019, 07:28 — ИА Регнум. Стратегия развития Арктических районов до 2024 года направлена на расширение минерально-сырьевой базы и логистического потенциала неосвоенных территорий, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на доклад главы арктического направления АНО АПИ при Минвостокразвития Дмитрия Фишкина.

Иван Шилов ИА REGNUM Освоение Арктики

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В малоосвоенные части Арктики входят полуостров Таймыр и Арктические районы Якутии. Отдалённость территорий затрудняет многие социально-экономические проекты. Уже разведаны месторождения полезных ископаемых, но логистические возможности очень скромны.

«Самые большие месторождения зачастую остаются неразвиты из-за отсутствия инфраструктуры», — акцентировал Дмитрий Фишкин.

В числе перспективных для Арктики сфер называют также туризм, геологоразведочные работы и внедрение инновационных проектов.

Для реализации запланированных проектов потребуется не менее 11 трлн рублей инвестиций. И, по словам эксперта, каждый вложенный рубль принесёт 15 рублей внебюджетных доходов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке и в Арктике за пять лет Минвостокразвития планирует модернизировать энергетику.