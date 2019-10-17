Екатеринбург, 17 октября, 2019, 07:14 — ИА Регнум. В Екатеринбурге синоптики прогнозируют в конце рабочей недели выпадание осадков в виде снега и ночные заморозки, в результате которых на дорогах появится гололёд. Как сообщает информационный портал Е1, в ближайшие дни ожидается облачная погода со слабым ветром.

Первый снег

Так, в пятницу, 18 октября, температура воздуха днём — плюс три градуса, а ночью — до минус одного. В субботу, 19 октября, температура воздуха днём около нуля градусов, а ночью ожидается похолодание до минус шести градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики прогнозировали похолодание в Екатеринбурге. Уже в начале недели температура воздуха по ночам стала опускаться к нулевой отметке.