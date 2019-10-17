Ханчжоу, Китай, 17 октября, 2019, 06:37 — ИА Регнум. Первая в Китае лицензия на тестовое использование дронов-доставщиков была выдана компании Antwork Technology, расположенной в провинции Чжэцзян, сообщили 16 октября в Китайской администрации гражданской авиации (CAAC).

Дрон

Сперва идея использовать дронов в качестве доставщиков была высказана компанией Amazon еще в 2013 году. С тех пор ведущие гиганты Китая в области логистики и электронной коммерции активно начали нащупывать почву на рынке доставок при помощи дронов.

Преимущества очевидны — дроны могут расширить логистическую зону покрытия, сократить давление на традиционные логистические службы и снизить стоимость рабочего труда.

Для обеспечения безопасности полетов на 90% маршруты будут проходить над городскими реками, а дроны будут снижать скорость или менять маршрут, если будут сталкиваться с препятствиями или экстремальными погодными условиями, сообщил генеральный директор Antwork Technology Чжао Лян.

Перед тем как получить лицензию компания Antwork провела более 20 тыс. логистических испытаний дронов в городской и горной местности Чжэцзяна для того, чтобы снизить вероятность всевозможных рисков.