Вашингтон, 17 октября, 2019, 06:27 — ИА Регнум. Соединенные Штаты ужесточат санкции против Турции, если Анкара не прекратит наступление в Сирии, заявил глава минфина США Стивен Мнучин, сообщает агентство Reuters.

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«У нас достаточно широкие полномочия по санкциям. Если бы мы не выдали генеральную лицензию, то отрезали бы Турцию от поставок энергии», — заявил он.

Он подчеркнул, что решение о введении дополнительных санкций будет принято, если Турция не согласится прекратить огонь на северо-востоке Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о введении дополнительных санкций заявила постпред США при ООН Келли Крафт. По ее словам, санкции будут введены в случае насилия турецкой армии против курдского и христианского населения в Сирии.