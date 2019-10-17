Лениногорск, Татарстан, 17 октября, 2019, 06:27 — ИА Регнум. В Татарии по факту опасной находки возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Бизнесмен из Ростовской области, прибывший по делам в Лениногорск, обнаружил под днищем своего автомобиля привязанную гранату Ф-1. Уголовное дело расследуется. Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ СК России по РТ.

Stanislav S. Yanchenko Граната Ф-1

Автомобиль Infiniti был припаркован возле дома на улице Набережная, недалеко от которого находится мечеть. В городе ростовский бизнесмен находится всего две недели по рабочим делам. В Татарию он прибыл своим ходом с двумя знакомыми. Гранату они обнаружили самостоятельно, после чего обратились в полицию с заявлением. Там вещдок изъяли и отправили на экспертизу, а по ЧП возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом». Если бы граната взорвалась, то жертв могло бы быть много, так как район, где был припаркован автомобиль, оживлённый. Использованная для устрашения граната имеет большой радиус поражения.

На сегодня следователи выясняют все подробности дела, ведётся розыск преступников. Казанские СМИ со ссылкой на источники в полиции сообщают, что покушение может быть связано с бизнесом владельца автомобиля и, вероятнее всего, хотели только напугать, в противном случае гранату бы самостоятельно мужчины не обнаружили.