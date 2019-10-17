Москва, 17 октября, 2019, 06:52 — ИА Регнум. Государственной думой РФ будет дано определение, какие напитки в России считаются вином, это будет прописано в новом законе о виноградарстве и виноделии, сообщает ИА REGNUM.

Бутылки с вином

Новый законопроект так определят понятие «вино»: это продукт, произведенный «исключительно в результате полного или неполного брожения целого или дробленого свежего винограда или свежего виноградного сусла».

Вино будет допущено к продаже в магазинах России при фактической объемной доле содержания этилового спирта от 7,5 до 18%.

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