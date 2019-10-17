Тегеран, 17 октября, 2019, 07:23 — ИА Регнум. 16 октября спикер Меджлиса исламского совета (парламента) Ирана Али Лариджани объявил о том, что Иран готов быть посредником в переговорах по решению йеменского вопроса в случае, если на это согласна Саудовская Аравия. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

Он отметил, что если Саудовская Аравия захочет решать йеменский конфликт мирным путем, то Иран возьмет на себя роль посредника. Однако, по словам министра, США еще не выжали все соки из конфликта, поэтому Эр-Рияд вряд ли решится остановить кровопролитие в ближайшее время.

Парламентарий осудил также нападение Турции на позиции курдов на севере Сирии, заявив, что действия Анкары приводят к гибели и миграции огромного числа населения.