Канберра, 17 октября, 2019, 06:08 — ИА Регнум. Разведывательное агентство Австралии заявило о недостатке ресурсов для контрразведывательной деятельности и противодействия попыткам вмешательства во внутренние дела страны. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на отчет австралийский разведслужб.

Нет денег

Сообщается, что у разведывательных органов Австралии недостаточно ресурсов даже для предотвращения угроз со стороны «одиноких радикалов», устраивавших нападения в предыдущие годы.

«В связи со снижением террористической угрозы, а также в связи со сложностью её обнаружения, ASIO (контрразведка Австралии — прим. ИА REGNUM) имеет ограниченный ресурс, чтобы распределить силы между удовлетворением спроса на борьбу со шпионажем и иностранным вмешательством и нашей способностью эту помощь оказать», — приводятся в отчете слова экс-главы австралийской контрразведки Данкана Льюиса.

При этом министр внутренних дел Австралии Питер Даттон пообещал предоставить ASIO дополнительные финансы и увеличить штат на две тысячи человек.