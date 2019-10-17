Холмск, Сахалинская область, 17 октября, 2019, 05:19 — ИА Регнум. Легковой автомобиль Daihatsu Terios попал под поезд на железнодорожном переезде в Сахалинской области, сообщает АСТВ.

Neu-Zwei Поезд

Авария произошла у села Костромского в Холмском районе Сахалина. Сообщается, что иномарка выехала на железнодорожные пути прямо перед локомотивом. Машинист поезда пытался экстренно затормозить, однако не смог избежать столкновения с автомобилем.

Известно, что на момент ДТП в иномарке находился водитель. По предварительным данным, водитель получил травмы, но остался жив, в то время, как машину «буквально разорвало». В настоящее время выясняются подробности и обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября пассажирский автобус столкнулся с поездом на юге Мексики. В результате аварии погибли девять человек, еще восемь получили травмы различной степени тяжести.