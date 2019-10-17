Вашингтон, 17 октября, 2019, 05:15 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп выразил сомнения относительно психического здоровья спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, по сообщению от 16 октября на странице Трампа в Twitter.

Gage Skidmore Нэнси Пелоси

Трамп заявил, что у Пелоси что-то не так «наверху», имея в виду, очевидно, голову. Он призвал американцев молиться за спикера Конгресса и назвал её «очень больным человеком».

В качестве альтернативы психической болезни глава Белого дома предположил, что Пелоси «просто не любит» США.