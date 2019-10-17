Уссурийск, Приморский край, 17 октября, 2019, 05:02 — ИА Регнум. Сообщение о пожаре на свиноферме в посёлке Новоникольск в окрестностях Уссурийска поступило на пульт пожарной охраны в 03:26 в четверг, 17 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ГУ МЧС РФ по Приморскому краю Тушение пожара

Читайте также: Животноводческая ферма горит в Смоленской области

На тушение пожара было привлечено 25 человек личного состава и 5 единиц техники. Площадь пожара составила 1 тыс. кв. м.

Благодаря оперативным действиям пожарных и персонала свинофермы, удалось вывести свиней в другое помещение, пострадавших нет. Открытое горение было ликвидировано в 06:42.

Как сообщало ИА REGNUM, при пожаре на ферме в Смоленской области погиб весь крупный рогатый скот, находившийся внутри помещения.