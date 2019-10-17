Москва, 17 октября, 2019, 04:38 — ИА Регнум. Человек погиб в результате огнестрельных ранений в Подмосковье, передает телеканал РЕН-ТВ.

U.S. Department of Defense Стрельба из пистолета

Сообщается, что мужчина получил огнестрельное ранение в селе Турово Серпуховского района Московской области. Врачи скорой помощи пытались спасти его жизнь, однако пострадавших скончался по дороге в больницу. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября неизвестные застрелили 33-летнего уроженца Дагестана. Отмечалось, что преступление произошло в двухстах метров от штаб-квартиры киевского землячества чеченцев.