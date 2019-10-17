Трамп назвал выступление Пелоси в Белом доме нервным срывом
Вашингтон, 17 октября, 2019, 04:44 — ИА Регнум. Выступление спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в Белом доме было больше похоже на нервный срыв, написал американский президент Дональд Трамп в Twitter.
Gage Skidmore
Нэнси Пелоси
«Нервный срыв Нэнси!» — написал он.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1184597281808498688
Напомним, речь идёт о встрече в Белом доме, на которой Трамп назвал Пелоси «политиком третьего сорта». На заседании обсуждался вопрос об инициативе Трампа вывести войска из Сирии.
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