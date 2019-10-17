Киев, 17 октября, 2019, 04:20 — ИА Регнум. Курдская диаспора Украины устроила в Киеве митинг у посольства США, призвав Вашингтон остановить турецкую операцию в Сирии, сообщает УНИАН.

Протест

Митингующие держали плакаты с надписью «Эрдоган — террорист» и флаги Курдистана. Турецкие флаги участники акции бросили на асфальт под ноги.

9 октября Турция начала в Сирии операцию «Источник мира» против сил сирийских курдов. США отвели свои силы из района турецкого наступления, открыв Анкаре путь.

Совбез ООН на заседании 10 октября не смог принять ни одного решения относительно ситуации на севере Сирии.