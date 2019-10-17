Вашингтон, 17 октября, 2019, 03:51 — ИА Регнум. Представители Соединенных Штатов и Китая на торговых переговорах работают над согласованием текста первой части соглашения по торговле, заявил глава минфина США Стивен Мнучин, сообщает агентство Reuters.

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Предполагается, что первую часть торгового соглашения президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин подпишут в ноябре, вероятно, на саммите АТЭС 16−17 ноября. Мнучин подчеркнул, что ради скорейшего согласования текста сделки он готов вылететь и в Пекин.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября глава американского минфина Стивен Мнучин не исключил введения дополнительных пошлин на китайские товары в декабре 2019 года. Он подчеркнул, что если между США и Китаем все же будет заключена торговая сделка, то Вашингтон не будет вводить пошлины.