Благовещенск, 17 октября, 2019, 03:17 — ИА Регнум. Площадки, с которых можно будет вести наблюдение за пуском ракет планируют построить на космодроме «Восточный» в Амурской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

En.kremlin.ru На космодроме «Восточный»

Читайте также: Рогозин распорядился увеличить темпы строительства космодрома «Восточный»

Для посетителей космодром был открыт в 2018 году и за это время здесь успели побывать полторы тыс. иностранных и российских туристов, которые смогли увидеть стартовый стол, а также побывать в монтажно-испытательном корпусе.

В 2020 году на космодроме запланировано проведение пяти пусков ракет, и интерес к этому уже проявляют туристы с разных стран — желающих лично увидеть старт ракеты с каждым днём становится всё больше. Это формирует спрос на «космический туризм».

Как сообщало ИА REGNUM, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин распорядился ускорить строительные работы на космодроме «Восточный».