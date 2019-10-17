Вашингтон, 17 октября, 2019, 03:13 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы так называемой международной коалиции во главе с США нанесли удар по своим военным складам для уничтожения боеприпасов, заявил официальный представитель штаба коалиции полковник Майкл Кэггинс на своей странице в Twitter.

Mil.ru Боеприпасы

«16 октября после ухода персонала и боевой техники два самолета F-15E нанесли заранее спланированный авиаудар по цементному заводу Lafarge для уничтожения склада боеприпасов», — заявил он.

Кэггинс подчеркнул, что авиаудар также снизил пригодность завода, расположенного недалеко от селения Кобани, для использования его в военных целях.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября войска Соединенных Штатов покинули еще несколько населенных пунктов в Сирии, включая Ракку. Отвод войск США начали еще 7 октября, с 15 октября военнослужащие американской армии перемещаются из Сирии в Ирак и Кувейт.