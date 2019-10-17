Томск, 17 октября, 2019, 03:08 — ИА Регнум. Председателем Арбитражного суда Томской области указом президента РФ от 14 октября 2019 года назначен Дмитрий Янущик. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

В суде

Дмитрия Янущик родился в мае 1974 года в городе Томске. В 1996 году окончил Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники по специальности «промышленная электроника», в 1998 году — Современный гуманитарный институт («юриспруденция»), в 2004-м — Томский государственный университет («юриспруденция»).

Судьёй Арбитражного суда Томской области был назначен в 2007 году. В июле 2009 года стал председателем судебного состава судебной коллегии по рассмотрению экономических споров из гражданских и иных правоотношений. В 2016 году президент РФ назначил Дмитрия Янущика на должность заместителя председателя Арбитражного суда Томской области.

Как сообщало ИА REGNUM, указом президента РФ председателем Восьмого кассационного суда в Кемерове назначен Алексей Кирюшин.

Читайте также: Кузбасс стал «центром судебных решений Сибири»