Благовещенск, 17 октября, 2019, 03:15 — ИА Регнум. Увеличение популяции медведей в особо охраняемых природных территориях отмечают специалисты охотнадзора Приамурья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Медведи

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В четырёх заказниках Архаринского, Тындинского, Магдагачинского и Шимановского районов Приамурья специалисты насчитали 447 медведей, тогда как в прошлом году косолапых здесь было всего 301 особь.

Рост численности хищника отмечается на всей территории Амурской области, но пока остаётся в рамках допустимой и вмешательства человека не требует. Как считает главный охотовед дирекции по охране и использованию объектов животного мира и ООПТ Михаил Лесик, стабильный рост их количества объясняется подходящими условиями и хорошей кормовой базой с одной стороны и отсутствием естественных врагов — с другой.

«Охотники же в последнее время не проявляют особого интереса к медведям. Кроме того, не так давно была запрещена охота на берлоге», — пояснил охотовед.

Как сообщало ИА REGNUM, массовый выход медведей к людям в Забайкальском крае связан с увеличением численности этих хищников, недостатком пищи в тайге и наличием пищевых свалок возле населённых пунктов.