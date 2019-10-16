Вашингтон, 17 октября, 2019, 02:51 — ИА Регнум. Нынешняя ситуация в Сирии стала поводом для воспоминаний президента Соединенных Штатов Дональда Трампа об Афганистане, сообщает Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM В Афганистане

На встрече с итальянским президентом Серджо Матареллой американский лидер высказался по поводу участия России в военной помощи Сирии.

«Когда-то она называлась СССР, теперь называется Россией, и на то есть причина: им пришлось уменьшиться, потому что они потеряли так много денег в Афганистане».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американские власти, «заступаясь за курдов», осуждают действия Турции на северо-востоке Сирии. При этом Трамп утверждает, что Вашингтон решил практически все проблемы с терроризмом в Сирии и что оттуда пора бы уходить.

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Что касается Афганистана, то решить проблему терроризма здесь Вашингтону пока не удалось ни в какой степени. Так же, как и в Сирии, где, по мнению российских военных, США скорее помогают террористам, чем борются с ними.

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