Вашингтон, 17 октября, 2019, 01:41 — ИА Регнум. Представители Демпартии Соединенных Штатов ушли со встречи по Турции с американским лидером Дональдом Трампом, поскольку он допускал оскорбительные высказывания в адрес спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, сообщает агентство Reuters.

U.S. Air Force Дональд Трамп и Нэнси Пелоси

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что Трамп обозвал Пелоси «третьесортным политиком» и перевел формат встречи из диалога в «обличительную речь».

«То, что мы наблюдали со стороны президента — это полный провал. Грустно это констатировать», — заявила сама Пелоси.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала санкции против Турции, введенные американским президентом Дональдом Трампом, недостаточными для остановки турецкой военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Она также обвинила Трампа в безответственности и договоренностях с Турцией о начале операции.