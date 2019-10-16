В Кремле скоро перестанут воспринимать Зеленского всерьёз – политолог
Москва, 17 октября, 2019, 01:30 — ИА Регнум. Отношение Москвы к главе Украины Владимиру Зеленскому как к политику, с которым можно договориться, может измениться, заявил политический обозреватель «Ъ FM»Дмитрий Дризе.
Комментируя недавние заявления из Киева, в том числе о «роспуске» ДНР и ЛНР как условии выполнения Минских соглашений, Дризе сказал:
По мнению политолога, опасность заключается в том, что и на Украине Зеленского тоже могут перестать воспринимать всерьёз.
Напомним, Зеленский пытается решить проблему войны Киева с Донбассом за счёт предстоящих нормандских переговоров.
После заявлений о роспуске ДНР и ЛНР пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что «новые вводные весьма неожиданны — и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа».