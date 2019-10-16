Вашингтон, 17 октября, 2019, 01:12 — ИА Регнум. Соединенные Штаты выражают соболезнования Японии из-за разрушений, вызванных мощным тайфуном «Хагибис», сообщила официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус в официальном заявлении.

nekotank Последствия тайфуна «Хагибис»

«От имени американского народа мы выражаем глубочайшие соболезнования нашему другу и союзнику Японии в связи с жертвами и разрушениями, вызванными тайфуном «Хагибис», — заявила она.

Ортагус добавила, что Соединенные Штаты поддерживают японский народ в тяжелое для него время, и выразила надежду, что Японии удастся быстро восстановиться после стихийных бедствий.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября власти Японии планировали выделить 710 миллионов йен на помощь пострадавшим от тайфуна «Хагибис». По последним данным, в результате стихийных бедствий погибли 74 человека, более 220 получили травмы различной степени тяжести. Также десятки тысяч домов остаются подтопленными.