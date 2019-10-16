Демянск, Новгородская область, 17 октября, 2019, 00:46 — ИА Регнум. В деревне Каменная Горка Демянского района Новгородской области состоялась церемония перезахоронения красноармейца Ивана Данилова, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Как сообщили ИА REGNUM в поисковой экспедиции «Долина», в сентябре в Киришском районе Ленинградской области останки бойца нашли кировские поисковики из отрядов «Долг» и «Вечный огонь».

Poisk-dolina.ru Церемония перезахоронения красноармейца Ивана Данилова в деревне Каменная Горка Демянского района

Им удалось установить имя погибшего бойца: Иван Данилович Данилов, 1898 года рождения, оказался уроженцем деревни Накладец Демянского района. Согласно архивным данным, пропал без вести в мае 1943 года, но поисковики считают, что, вероятнее всего, Иван Данилов служил в 3-м стрелковом полку 198-й стрелковой дивизии и погиб в январе 1942 года при взятии посёлка Новые Кириши.

Поисковикам удалось разыскать родных погибшего, в том числе его 88-летнюю дочь Марию Комарову, а также внуков и правнуков. Родные пожелали, чтобы останки солдата были захоронены на его родине, в Демянском районе.