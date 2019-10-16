Псков, 17 октября, 2019, 00:13 — ИА Регнум. По итогам девяти месяцев 2019 года в Псковской области увеличилось число преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщает «Псковская лента новостей» со ссылкой на данные врио начальника отделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области Ирины Зориной.

По её словам, рост таких преступлений в целомпо региону отмечается на 5,7% — с 35 до 38 случаев, при этом особое беспокойство вызывает ситуация в Пскове: здесь число таких преступлений выросло с 13 до 19 фактов, рост составил 46,2%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в МВД России заявили о том, что количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних в России за последние пять лет увеличилось почти в два раза.