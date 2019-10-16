Рига, 17 октября, 2019, 00:08 — ИА Регнум. Общественные медиа встревожены недостатком средств для производства контента. Об этом сообщает портал LSM. Ситуация, в целом, характерна и для коммерческих СМИ. Обещание премьера Кариньша выделить дополнительный миллион к бюджету общественных СМИ пропало из окончательной редакции документа.

Минфин успокаивает, что ко второму чтению в Сейме его сможет внести или бюджетная Комиссия, или Министерство Культуры. А окончательно, сумму распределит Национальный Совет по электронным медиа (NEPLP).

Между тем латвийская ассоциация коммерческих СМИ заявила о том, что правительство разрушает информационное пространство в Латвии.

Бюджет следующего года не предусматривает дополнительных дотаций для производства социально значимого контента в коммерческих СМИ, а прежние сокращены на один миллион евро.

Медиа эксперт Анда Рожукалне указала, что все латвийские медиа должны считаться с неспособностью аудитории финансировать производство разнообразного и качественного контента. Из-за своей неустойчивости рекламный рынок тоже не может быть надёжным источником дохода.

Общий бюджет общественных СМИ в 2020 году составит больше 15 млн евро, из них 7 млн — это компенсация убытков, возникших из-за ухода с рынка коммерческой рекламы по требованию нового закона об общественных СМИ. Кроме того, правящая коалиция договорилась о дополнительном финансирование СМИ в размере 5,9 млн евро. На Латвийском радио и телевидение указывают, что эти суммы не могут компенсировать потери рекламных доходов.

4 октября, во время своего двухдневного визита в Ригу, глава Европейского вещательного союза (EBU) Ноэль Курен заявил о важности достаточного финансирования общественных медиа в Латвии.