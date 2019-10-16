Рига, 17 октября, 2019, 00:05 — ИА Регнум. Президент крупного латвийского банка Гунтис Белявскис (Guntis Beļavskis), приглашённый на заседание комиссии Сейма по бюджету и финансам, комментируя депутатам вопросы связанные с отмыванием денег — AML (anti money laundering), отметил что желание мгновенно ввести все требования и рекомендации MONEYVAL (список рекомендаций комитета Совета Европы по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма) в Латвии приобретает катастрофические масштабы. Об этом сообщает портале Dienas Business.

Отмывание денег

Требования MONEYVAL для банковской отрасли Латвии означают по сути одно — отказ от финансовых операций с нерезидентами и полная переориентация всех банков на местный рынок. Депутатов, членов комиссии, интересовало мнение банкира о том, насколько такое возможно.

Депутат Гатис Эглитис (Gatis Eglītis) констатировал, что предприниматели закрывают счета в банках, общим настроением стало то, что экспорт финансовых услуг не нужен. А это, по его мнению, плохая тенденция и другая крайность.

Белявскис выразил сомнение, что темпы кредитования в Латвии возможно серьёзно увеличить. По его мнению они и так нелохие. Что, в целом, стратегия на переориентацию финансового сектора на местный рынок верная. Но руководимому им банку (основные владельцы которого пул американских инвесторов, потребовалось на это 10 лет.

Отвечая на вопрос экс министра финансов, а сейчас депутата Даны Рейзниеце-Озолы (Dana Reizniece-Ozola) как быстро латвийские банки ориентированные на обслуживание нерезидентов смогут перепрофилироваться на латвийский рынок, Гунтис Белявскис сказал, что в следующем году это сделать нереально. Что всем нужно дать возможность работать и обозначить конструктивный переходный период.