Вашингтон, 16 октября, 2019, 23:57 — ИА Регнум. Президент Дональд Трамп и члены конгресса США проводят встречу по ситуации с Турцией, сообщает 16 октября пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

По информации пресс-службы, на встрече должны присутствовать представители обеих партий, стоящие во главе комитетов сената и палаты представителей США.

«Сегодня президент Дональд Трамп встретится с членами конгресса для обсуждения ситуации с Турцией», — указано в сообщении пресс-службы.

Напомним, ранее обе палаты конгресса предложили свои законопроекты по санкционному давлению на Турцию за её военную операцию «Источник мира» на территории Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении ряда санкций против Турции. В частности, были повышены пошлины на импорт турецкой стали, а в санкционный список были включены министерства обороны и энергетики Турции, а также руководители этих ведомств.