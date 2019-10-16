Великий Новгород, 16 октября, 2019, 23:55 — ИА Регнум. Новгородская область впервые вошла в число успешных регионов — так называемую «зелёную зону» — по качеству и объективности Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре регионального правительства, итоги ЕГЭ-2019 и задачи в сфере оценки качества образования на 2019/2020 учебный год обсудили на всероссийском совещании в Москве, которое провела Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

«Для нашего региона это действительно серьёзное достижение. В 2019 году в Новгородской области государственная итоговая аттестация прошла без сбоев и серьёзных нарушений. Мы также вошли в число регионов с отсутствием зафиксированных проблем при проведении ЕГЭ», — прокомментировала советник-эксперт губернатора Новгородской области Евгения Серебрякова.

Напомним, в 2019 году максимальные 100 баллов на ЕГЭ получили более 30 новгородских школьников. Больше всего наивысших результатов в Новгородской области — на экзаменах по русскому языку и по химии.