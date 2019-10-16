Тулуза, Франция, 16 октября, 2019, 23:45 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель надеются на скорое заключение соглашения по Brexit, 16 октября передает агентство Associated Press.

Elysee.fr Эммануэль Макрон и Ангела Меркель

«У нас есть надежда и желание принять соглашение… То, что мы услышали сегодня, позитивно» , — заявил Макрон на совместной пресс-конференции с Меркель в Тулузе.

Меркель отметила, что Великобритания и Евросоюз «находятся на последнем этапе» переговоров, и сделка может быть заключена в ближайшие часы.

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