Макрон и Меркель надеются на скорое соглашение по Brexit
Тулуза, Франция, 16 октября, 2019, 23:45 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель надеются на скорое заключение соглашения по Brexit, 16 октября передает агентство Associated Press.
Elysee.fr
Эммануэль Макрон и Ангела Меркель
«У нас есть надежда и желание принять соглашение… То, что мы услышали сегодня, позитивно», — заявил Макрон на совместной пресс-конференции с Меркель в Тулузе.
Меркель отметила, что Великобритания и Евросоюз «находятся на последнем этапе» переговоров, и сделка может быть заключена в ближайшие часы.
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