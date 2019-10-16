Брюссель, 16 октября, 2019, 23:39 — ИА Регнум. Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил о «хорошем прогрессе» на переговорах между Лондоном и Брюсселем, 16 октября передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

«Хороший прогресс. И работа продолжается» , — заявил Барнье журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 16 октября глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что с соглашением по Brexit «всё станет ясно» в течение семи-девяти часов.

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