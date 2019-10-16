Вашингтон, 16 октября, 2019, 23:38 — ИА Регнум. На турецкую авиабазу Инджирлик, где ВВС США хранят 50 ядерных бомб B61, переброшены дополнительные подразделения, предназначенные для охраны этих складов, сообщает 16 октября Федерация американских учёных со ссылкой на анонимный источник в европейском Командовании ВВС США.

Dave Bezaire Ядерная бомба B61

Уточняется, что на базу Инджирлик направлены подразделение по обеспечению безопасности с итальянской авиабазы Авиано и военная полиция Национальной гвардии США.

Федерация учёных утверждает, что это вызвано обострением отношений США и Турции, произошедшим после турецкого военного вторжения на северо-восток Сирии.

Напомним, ранее газета The New York Times со ссылкой на неназванные источники заявляла, что военные рассматривают варианты вывоза ядерных бомб с территории Турции.