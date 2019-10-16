Красногорск, 17 октября, 2019, 00:14 — ИА Регнум. В Московской области за неправильную парковку привлекли к ответственности 173 «автохама». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госадмтехнадзора Московской области.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1984. СССР «Автохам»

По словам главного государственного административно-технического инспектора Московской области Олега Баженова, по результатам рассмотрения жалоб, поступивших через приложение «Народный инспектор», с 7 по 11 октября в Подмосковье выявили 173 нарушителя правил парковки во дворах. Баженов отметил, что в крупных муниципальных образованиях ближнего Подмосковья необходимо провести встречи с жителями многоквартирных домов и оборудовать парковочные места, а также решить, как защитить газоны.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Люберцах управляющая компания вернула жителям многоквартирного дома более 2,2 млн рублей переплаты за отопление.