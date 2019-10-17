Анкара, 17 октября, 2019, 09:41 — ИА Регнум. Турецкое новостное агентство Anadolu Ajansı опубликовало статью, в которой заявило, что сторонники Рабочей партии Курдистана и ее сирийского продолжения, Отрядов народной обороны, под личиной протестов против турецкой операции «Источник мира» на севере-востоке Сирии начали терроризировать европейские города.

Kurdishstruggle Девушки в боевых отрядах РПК

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, по всей Европе лицами, поддерживающими Рабочую партию Курдистана, было совершено около 20 акций. Их целями были выбраны проживающие в Европе граждане Турции, турецкие посольства, организации и мечети.

Так, в Финляндии около 250 неизвестных забрасывали камнями турецкое посольство, в Германии атакам подверглись мечеть Мевляны, турецкие кварталы, машины с дипломатическими номерами, причем несколько человек были ранены. В Италии была саботирована работа Turkish airlines и культурного представительства. В швейцарском Базеле состоялась акция с сжиганием турецкого флага, а в Бельгии двое молодых турок получили ножевые ранения.