Москва, 16 октября, 2019, 23:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудят в Сочи вопросы сирийского урегулирования, сообщил 16 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Эрдоган

По словам Дмитрия Пескова, встреча президентов состоится 22 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, после начавшейся 9 октября турецкой военной операции на северо-востоке Сирии в этих районах произошли значительные изменения.

С этих территорий ушли военные США и их сателлиты, а оставшиеся без их поддержки сирийские курды заключили соглашение о возвращении под власть Дамаска.