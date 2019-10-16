Песков раскрыл тему встречи Путина и Эрдогана в Сочи
Москва, 16 октября, 2019, 23:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудят в Сочи вопросы сирийского урегулирования, сообщил 16 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Иван Шилов ИА REGNUM
Путин и Эрдоган
По словам Дмитрия Пескова, встреча президентов состоится 22 октября.
Как сообщало ИА REGNUM, после начавшейся 9 октября турецкой военной операции на северо-востоке Сирии в этих районах произошли значительные изменения.
С этих территорий ушли военные США и их сателлиты, а оставшиеся без их поддержки сирийские курды заключили соглашение о возвращении под власть Дамаска.