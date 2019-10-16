Сыктывкар, 16 октября, 2019, 23:17 — ИА Регнум. Главе Коми Сергей Гапликов поспешил успокоить жителей республики, выступивших против строительства пункта захоронения радиоактивных отходов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Rkomi.ru

«Объекты захоронения радиационных отходов на территории Республики Коми строить не будут», — заявил Гапликов на очередном совещании в правительстве.

Пять тысяч подписей против строительства опасного объекта принесли Гапликову накануне. Тревога людей была связана с тем, что летом 2019 года минприроды Коми вернулось к вопросу реабилитации загрязненных радиацией земель около поселков Шудаяг, Водный и Ярега. Стройку объекта из-за протеста местных жителей здесь остановили в 2015 году. В новом проекте, как сообщают местные СМИ, вместо пункта захоронения радиационных отходов фигурирует понятие «полигон общепромышленных отходов с повышенным содержанием природных радионуклидов для размещения радиационно-загрязненных промышленных отходов».

Глава региона подчеркнул, что никакого строительства опасных объектов, в том числе по захоронению радиационных отходов на территории республики не будет и не планировалось.

«Я благодарен всем, кто проявил активную и конструктивную гражданскую позицию, кто душой болеет за будущее родного посёлка, города. Я приношу извинения ухтинцам за то, что отдельные чиновники дали повод думать так, как не является на самом деле. Я взял ситуацию на личный контроль. Более того, я принял решение вновь возглавить рабочую группу, как это и было ранее, чтобы все её решения принимались на уровне Главы Республики Коми. Соответствующее распоряжение будет подписано в самое ближайшее время», — заявил Сергей Гапликов.

По поручению главы Коми рабочая группа займётся разработкой плана реабилитации радиационно-загрязнённых участков путём консервации их на местах нахождения, без строительства нового объекта. Все решения будут приниматься исключительно в рамках рабочей группы в диалоге с общественностью.