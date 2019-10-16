Глава Коми пообещал не допустить захоронение радиационных отходов в регионе
Сыктывкар, 16 октября, 2019, 23:17 — ИА Регнум. Главе Коми Сергей Гапликов поспешил успокоить жителей республики, выступивших против строительства пункта захоронения радиоактивных отходов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Объекты захоронения радиационных отходов на территории Республики Коми строить не будут», — заявил Гапликов на очередном совещании в правительстве.
Пять тысяч подписей против строительства опасного объекта принесли Гапликову накануне. Тревога людей была связана с тем, что летом 2019 года минприроды Коми вернулось к вопросу реабилитации загрязненных радиацией земель около поселков Шудаяг, Водный и Ярега. Стройку объекта из-за протеста местных жителей здесь остановили в 2015 году. В новом проекте, как сообщают местные СМИ, вместо пункта захоронения радиационных отходов фигурирует понятие «полигон общепромышленных отходов с повышенным содержанием природных радионуклидов для размещения радиационно-загрязненных промышленных отходов».
Глава региона подчеркнул, что никакого строительства опасных объектов, в том числе по захоронению радиационных отходов на территории республики не будет и не планировалось.
«Я благодарен всем, кто проявил активную и конструктивную гражданскую позицию, кто душой болеет за будущее родного посёлка, города. Я приношу извинения ухтинцам за то, что отдельные чиновники дали повод думать так, как не является на самом деле. Я взял ситуацию на личный контроль. Более того, я принял решение вновь возглавить рабочую группу, как это и было ранее, чтобы все её решения принимались на уровне Главы Республики Коми. Соответствующее распоряжение будет подписано в самое ближайшее время», — заявил Сергей Гапликов.
По поручению главы Коми рабочая группа займётся разработкой плана реабилитации радиационно-загрязнённых участков путём консервации их на местах нахождения, без строительства нового объекта. Все решения будут приниматься исключительно в рамках рабочей группы в диалоге с общественностью.