* ИГ — запрещённая в России организация

Анкара, 17 октября, 2019, 07:23 — ИА Регнум. Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган обратился к странам Запада и Лиге арабских государств.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оппозиция

Он заявил:

«Те страны, которые развивали ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как проект, поддерживали его материально и направляли его на самом деле, сейчас предстают перед нами якобы самыми рьяными борцами с ним. Однако мы вполне информированы о том, кто здесь какую роль сыграл».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил:

«Эй, Лига арабских государств, интересно, сколько сирийских беженцев вы приняли? Вы исключили Сирию из своих рядов, а теперь, чтобы подразнить нас, пытаетесь разработать проект ее нового принятия».

Турецкий лидер добавил:

«Эй, Запад, Лига арабских государств, все страны, у которых осталось хоть немного совести и нравственности, я обращаюсь ко всем вам — помните, что земля круглая».