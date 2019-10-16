Минобразования Киргизии борется с«мертвыми душами» в бухгалтерии
Бишкек, 16 октября, 2019, 23:13 — ИА Регнум. Министерство образования и науки Киргизии планирует внедрить электронную систему автоматического расчета заработных плат педагогов и других работников сферы образования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В министерстве подчеркивают, что бумажная форма бухгалтерии является несовершенной, поскольку не позволяет полностью искоренить практику выплат заработной платы «мертвым душам».
Отмечается, что счетная палата, органы прокуратуры и финразведка регулярно выявляет факты нарушений при начислении зарплаты и использовании средств стимулирующего фонда минобразования.
В ведомстве утверждают, что новая электронная система позволит создать условия для эффективного и целевого использования бюджетных средств.