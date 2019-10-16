Анкара, 16 октября, 2019, 22:44 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Сочи с рабочим визитом 22 октября. Об этом сообщила администрация турецкого лидера.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

Накануне российский президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил турецкого коллегу посетить Россию в ближайшие дни. В ходе беседы была отмечена необходимость предотвращения столкновений сирийских и турецких военнослужащих.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров позднее сообщил журналистам, что одними из основных тем для обсуждения станут ситуация с политическим урегулированием в Сирии и задачи обеспечения её суверенитета и территориальной целостности «при бескомпромиссной борьбе с остатками террористических бандформирований».