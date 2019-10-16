Москва, 16 октября, 2019, 23:47 — ИА Регнум. Лиса, выбежавшая на взлётно-посадочную полосу (ВПП), заставила притормозить шедший на взлёт авиалайнер в аэропорту «Шереметьево». Видео инцидента было выложено 16 октября в социальных сетях.

Tambako The Jaguar Лиса

Boeing 747 готовился к взлёту, стоя на ВПП, как вдруг прямо пере самолётом на полосу выбежала дикая лиса. Сперва животное спокойно дефилировало по ВПП, но когда рёв моторов авиалайнера усилился, лиса испугалась и побежала быстрее.

Тем не менее, экипажу самолёта пришлось немного притормозить, чтобы пропустить пушистую хищницу.

Похожий инцидент с лисами произошёл в аэропорту Барнаула, где самолёту пришлось пойти на второй круг перед посадкой из-за диких лисиц, несанкционированно попавших на ВПП в аэропорту через прорытую ими под ограждением яму.

Ранее ИА REGNUM сообщало о появлении лисы в одном из терминалов аэропорта «Домодедово» в Москве. Лиса прогулялась по багажной ленте и после этого убежала в неизвестном направлении.