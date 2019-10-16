Вашингтон, 16 октября, 2019, 22:36 — ИА Регнум. Палата представителей конгресса США 16 октября приняла резолюцию с неодобрением распоряжения президента Трампа о выводе американских военных с территории Сирии, позволившего начало турецкой военной операции против курдских отрядов.

The U.S. Army ВС США

За принятие резолюции отдали свои голоса 354 члена конгресса, против неё высказались 60 человек, воздержались четверо.

Кроме неодобрения решения Трампа, резолюция конгресса содержит призыв к руководству Турции «немедленно прекратить военные действия».

Конгрессмены требуют продолжать поддержку сирийских курдов и оказание гуманитарной помощи беженцам.

Стоит отметить, что резолюция конгресса не обязательна к исполнению властями США, и является выражением точки зрения по какому-либо вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, после начавшейся 9 октября турецкой военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии, направленной против РПК и сирийских курдов, начался вывод американских военных и «коалиции США» с территории Сирии.