Красногорск, 16 октября, 2019, 22:43 — ИА Регнум. В Московской области на сайте комитета по тарифам и ценам появился онлайн-калькулятор расчета платы за горячее водоснабжение. Об этом 16 октября сообщает РИАМО.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Приложение предназначено для расчета стоимости услуги по горячему водоснабжению в разных муниципалитетах Подмосковья. Для получения информации жителям необходимо выбрать муниципальное образование и ввести данные о поставщиках услуг. Если название поставщика не известно, то расчет будет произведен по тарифам места проживания.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты Госдумы РФ совместно с правительством РФ разработают специальную программу по реконструкции инженерных сетей.

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