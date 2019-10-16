Москва, 16 октября, 2019, 22:20 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы арестовал пятерых фигурантов дела о массовых беспорядках в столице 27 июля. Решение об избрании меры пресечения было принято сегодня, 16 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Несогласованная акция протеста несистемной оппозиции в Москве

Под арест отправлены: Андрей Баршая, Егор Лесных, Максим Мартинцов и Владимир Емельянов. Все они обвиняются в применении насилия к представителям власти во время несанкционированной акции внесистемной оппозиции 27 июля в Москве.

Под домашний арест отправлен Александр Мыльников. Ему также предъявлены аналогичные обвинения, но суд учел тот факт, что он является многодетным отцом, а его жена сейчас не работает.

Все фигуранты своей вины не признают, и следствие опасается, что они могут скрыться или совершить новые преступления.