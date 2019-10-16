Мурманск, 16 октября, 2019, 22:17 — ИА Регнум. В Мурманске собираются построить павильон, имитирующий северное сияние. Заказ на выполнение работ на сайте госзакупок разместила корпорация «Атомфлот», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Ajith Kumar Северное сияние

По данным размещенного лота, помещение будет построено рядом с атомным ледоколом «Ленин», внутри которого в настоящее время располагается музейный комплекс. Павильон будет теплым, с камерой хранения и жидкокристаллическим телевизором.

Искусственное северное сияние будет представлять собой композицию из разноцветных трубчатых светильников.