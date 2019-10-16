Анкара, 16 октября, 2019, 22:15 — ИА Регнум. Начальник Генштаба ВС Турции Яшар Гюлер обсудил по телефону обстановку в Сирии с начальником британского Генштаба Ником Картером, сообщает 16 октября агентство Anadolu Ajansı.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Телефонный разговор

Содержание телефонного разговора не раскрывается. Также не указано, по чьей инициативе состоялись переговоры.

Стоит отметить, что телефонный разговор начальников Генштабов Турции и Британии состоялся на фоне эвакуации войск США и их сателлитов, в числе которых британские военные, с северо-востока Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, после начавшейся 9 октября турецкой военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии, направленной против РПК и сирийских курдов, начался вывод военных «коалиции США» с территории Сирии.