Ракка, Сирия, 16 октября, 2019, 22:15 — ИА Регнум. Военнослужащие США окончательно покинули ещё несколько населенных пунктов в Сирии, в том числе Ракку, 16 октября передает агентство Reuters.

Beshr Abdulhadi Ракка, Сирия

«Коалиционные силы продолжают преднамеренный вывод войск из северо-восточной Сирии. 16 октября мы освободили цементный завод Лафарж, Ракку и Табку» , — сообщил официальный представитель коалиции Майлс Каггинс.

Как сообщало ИА REGNUM, Соединенные Штаты начали отвод войск с севера Сирии ещё 7 октября, с 15 октября силы США перемещаются из Сирии в Ирак и Кувейт.

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