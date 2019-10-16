Псков, 16 октября, 2019, 22:14 — ИА Регнум. Многоквартирный дом №18-а на улице Новгородской в Пскове, где дольщики ждут своих квартир, пообещали сдать к 1 ноября. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, власти региона провели сегодня, 16 октября, выездное совещание у недостроенной пятиэтажки с участием дольщиков и представителей подрядчика.

Schekinov Alexey Victorovich Строительство дома

«В настоящее время жилой объект практически полностью построен, но подрядчику — компании «Профтехстрой» — недостает финансовых средств для завершения небольшого объёма работ. Директор подрядной организации заверил собравшихся, что до конца недели вопрос с финансированием будет решён, и сдача дома возможна к 1 ноября», — сообщили в пресс-службе.

Вице-губернатор Псковской области Василий Осипов поручил подрядчику оперативно предоставлять всю информацию о выполняемых работах, а также сообщил, что будет лично еженедельно инспектировать стройку.

Исполняющая обязанности председателя комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Татьяна Смирнова заявила, что если к началу ноября вопрос с вводом жилого дома в эксплуатацию не будет решён, то жилой объект может быть изъят по суду, а достраивать его будет фонд, который может быть учреждён администрацией Псковской области. Такую возможность предоставляет федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и других объектов недвижимости», а на региональном уровне законопроект об этом будет обсуждаться уже на ближайшей сессииПсковского областного собрания депутатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, изменения в федеральном законодательстве позволили решать проблему обманутых дольщиков по новой схеме — через создание регионального фонда помощи дольщикам и федеральное софинансирование. Такие фонды учреждены уже в нескольких регионах России.